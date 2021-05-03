Жители более 200 населенных пунктов Иркутской области почувствовали землетрясение

Байкальский филиал Единой геофизической служба РАН сообщил, что произошедшее 3 мая землетрясение почувствовали жители более 200 населенных пунктов Иркутской области.

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Самые сильные удары в 3-4 балла испытали жители таких территорий, как Оной, Слюдянка, Култук, Инга, Быстрая, Тунгуска, Раздолье, Новостройка, Ангасолка, Тальяны, Мото-Бодары.

Слабые толчки были в Алмазае, Петрово, Подволочном и других населенных пунктах региона.

Большинство территорий ощутили толчки в 3 балла.

Напомним, сейсмособытие произошло сегодня по местному времени в 16:46. Эпицентр располагался в районе озера Хубсугул в Монголии, где интенсивность удара составила 8,5 балла.