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Жители более 200 населенных пунктов Иркутской области почувствовали землетрясение

Байкальский филиал Единой геофизической служба РАН сообщил, что произошедшее 3 мая землетрясение почувствовали жители более 200 населенных пунктов Иркутской области.

<p>Фото с сайта Байкальского филиала единой геофизической службы РАН</p>

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Фото с сайта Байкальского филиала единой геофизической службы РАН

Самые сильные удары в 3-4 балла испытали жители таких территорий, как Оной, Слюдянка, Култук, Инга, Быстрая, Тунгуска, Раздолье, Новостройка, Ангасолка, Тальяны, Мото-Бодары.

Слабые толчки были в Алмазае, Петрово, Подволочном и других населенных пунктах региона.

Большинство территорий ощутили толчки в 3 балла.

Напомним, сейсмособытие произошло сегодня по местному времени в 16:46. Эпицентр располагался в районе озера Хубсугул в Монголии, где интенсивность удара составила 8,5 балла.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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