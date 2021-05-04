ПСБ вошел в TOП-3 рейтинга лучших мобильных банков для бизнеса

ПСБ занял 3-е место в рейтинге лучших мобильных банков для бизнеса и вошёл в ТОП-20 лучших инновационных банков и компаний для МСБ в странах СНГ и Кавказа. Рейтинг составлен SME Banking Club исходя из оценки функциональных возможностей мобильных банков, а также на основе изучения продуктов для МСБ за 2020 год.

Мобильный банк оценивался по наличию или отсутствию 131 опции в его составе, а инновационность компаний — по количеству внедренных инноваций, а также по степени их практичности и своевременности.

Эксперты оценивали весь арсенал продуктов и услуг банка для МСБ, хотя наиболее популярными и актуальными для клиентов остаются те из них, которые позволяют дистанционно и оперативно решать бизнес-задачи: цифровая бизнес-карта, вся линейка онлайн-кредитов, валютный контроль, бесплатная онлайн-бухгалтерия.

«Мы проделали масштабную работу – проводили исследования, встречи с клиентами, нам было важно услышать, какие изменения были бы востребованы и максимально удовлетворяли потребностям пользователей мобильного банка. Результатом стал его редизайн с одновременным улучшением пользовательского опыта. Такие изменения не только получили положительный отклик среди наших клиентов, но и позволили нам подняться на четыре позиции в рейтинге до 3-го места в 2020-м. Мы постоянно находимся в процессе поиска лучших технологичных решений, инновационных моделей, создаем для наших клиентов наиболее удобный и рабочий инструментарий, который в условиях современных реалий приобрел особую актуальность», — отметил Роман Гаврилов, вице-президент - директор департамента цифровых продаж среднего и малого бизнеса ПСБ.