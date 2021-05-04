За день в России выявили менее 8 тыс. новых больных коронавирусом

Это минимальный показатель за последние 6 дней, сообщает РБК.

За минувшие сутки в России выявили мене 8 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, следует из данных оперативного штаба. Общее число подтвержденных случаев заболевания по состоянию на 4 мая – 4,839 млн.

В тройку регионов-лидеров по числу новых случаев 4 мая входят Москва, где выявили 2050 новых случаев, Петербург (709) и Московская область (625). Наименьший суточный прирост зарегистрировали в Республике Тыва и Сахалинской области (по два случая), а также в Республике Алтай (один).