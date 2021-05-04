Мировые рынки над пропастью

В то время как индексы в США бьют исторические рекорды, приток капитала в акции резко снизился, а отток денег в «кэш» взлетел до рекордных за год уровней. На минувшей неделе хедж-фонды и другие крупные инвесторы вывели в наличные $57,3 млрд, данную статистику приводит Financial Times. Отток в кэш стал максимальным с марта 2020 года, когда мировые рынки пережили обвал, а индекс S&P500 в США потерял пятую часть капитализации в считанные недели, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:.

– Приток капитала в акции при этом составил лишь $10,6 млрд, что в 5-6 раз ниже рекордных недельных цифр февраля. На самом деле, в этом нет ничего удивительного. Рынки начинают готовиться к анонсированному Байденом повышению налогов, которое ударит как по корпорациям, так и непосредственно по инвесторам за счет повышения ставки налога на прирост капитала.

С марта прошлого года индекс S&P500 вырос на 88%, показав самый быстрый отскок от дна с 1936 года. Банки, хедж-фонды и частные трейдеры дружно жали на кнопки buy под шум печатных станков центробанков, закачавших в систему $10 трлн денежной эмиссии. Свежие деньги увеличили вдвое капитализацию глобальных фондовых рынков, пробив отметку $112 трлн. Сейчас глобальная капитализация на 27% превышает глобальный ВВП. Это исторический рекорд, который на 5% выше предыдущего пика, установленного перед кризисом Lehman Brothers 2008 года.

Денег сейчас очень много, самое время для компаний проводить IPO. При этом долларовый индекс РТС значительно ниже максимума в 2500 пунктов, который был достигнут летом 2008 года. Сейчас индекс РТС – 1500 пунктов, и фактически это цена, которую заплатила Россия за санкции. Вероятность коррекции возрастает с каждым днем. Плюс, с нашей точки зрения, рынок заложил слишком оптимистичные ожидания по корпоративным прибылям, за второй квартал они могут оказаться хуже ожиданий. Проблема в том, что падение акций затронет и не достигшей своих максимумов России.

Какие из российских акций стоит иметь в портфеле в столь непростое время? SBER, GAZP, GMKN, но главное, конечно, SNGSP, ведь если мировые рынки рухнут, упадут не только российские акции, но и рубль, что обеспечит астрономические дивиденды по префам «Сургутнефтегаза».