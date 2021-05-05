«ФИНАМ» исследовал инвестиционную привлекательность американской компании Lowe’s

Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $230,14, потенциал роста составляет 15,52%, сообщают эксперты ФИНАМ.

Аналитики ожидают, что прибыльный и быстрорастущий бизнес, следование принципам ESG и стабильное повышение дивидендов поддержат котировки ценных бумаг компании.

Американская компания Lowe's Companies – владелец одной из крупнейших в мире сетей розничных магазинов по продаже товаров для дома, строительства и улучшения жилья. Торговый ассортимент включает стройматериалы, инструменты и оборудование, бытовую технику и предметы декора. Lowe’s ведет свою деятельность преимущественно в США (около 94% выручки), а также развивает бизнес в Канаде.

Как отмечается в исследовании, несмотря на последствия пандемии, прошлый год стал для Lowe’s по-настоящему прорывным в плане улучшения ключевых финансовых и операционных показателей: «По итогам финансового года выручка выросла на 24,18% и достигла $ 89,59 млрд, EBITDA подскочила на 41,27% г/г, достигнув $11,29 млрд, а чистая прибыль закрепилась на отметке $6,64 млрд, показав рост на 48,55% г/г».

При этом особенное внимание аналитики обращают на быстрый рост эффективности бизнеса, свидетельствующий о правильном направлении развития компании: «Несмотря на сокращение количества магазинов, показатель чистых продаж на квадратный метр вырос с $315,98 до $432,29. Показатель сопоставимых продаж увеличился до рекордных для отрасли 26,1%, что подтверждается растущим покупательским трафиком: количество людей, посещающих магазины Lowe’s, превысило 1 млрд человек в год».

Кроме того, инвестиционную привлекательность Lowe’s, по мнению экспертов, повышает ее следование принципам устойчивого развития: «Согласно исследованию Thomson Reuters, Lowe’s с 2014 года по сегодняшний день имеет высокую среднюю оценку A- (5-) в области ESG, что указывает, насколько хорошо компания вписывается в текущий долгосрочный тренд».

Еще один важный драйвер роста капитализации компании – регулярное повышение дивидендных выплат, подчеркивают аналитики: «Учитывая ожидания дальнейшего устойчивого роста бизнеса, в нашем прогнозе заложено увеличение дивидендных выплат более чем на 10% в год в перспективе ближайших трех лет».