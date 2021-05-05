Путешествия по России и дачи. Как иркутяне предпочитают провести отпуск

Наиболее популярные планы на отпуск у жителей Иркутской области – путешествия по России и дачный отдых. Об этом сообщает Служба исследований hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников.

Почти как москвичи

43% опрошенных Службой иркутян ответили, что во время отпуска планируют отправиться в поездку по стране, еще 30% опрошенных планируют провести время на своих дачах.

Кроме того, 28% жителей региона собираются заниматься бытовыми делами, еще 22% будут релаксировать дома на диване, у компьютера или с книгой, 19% намерены отдыхать в походах и поездках на пикники в пригород. Лишь 14% планируют провести отпуск в заграничной поездке: выше всего эта доля среди тех, кто занят в сфере маркетинга, рекламы и PR (43%), а также в IT-сфере (30%). Кстати, аналогичными планами чаще других делились жители Москвы – там за границу собирается каждый третий опрошенный.

Недавнее прекращение авиасообщения с Турцией и Танзанией не особенно обеспокоило иркутян, только 8% признались, что это как-то повлияло на их планы.

Большая часть респондентов из региона готовы потратить на свой отпуск больше 50 тысяч (37%), бюджет у 32% соискателей менее 40 тысяч рублей, еще 18% пока не понимают объема своих расходов, а 13% ограничивают траты 40-50 тысячами рублей.

Для отпуска нужна причина?

У 45% работников из Иркутской области никогда не возникало трудностей при планировании отпуска на работе. Еще столько же сотрудников сообщили, что сложности были связаны с тем, что не на кого было оставить работу во время отпуска. О том, что им нельзя уйти в отпуск одновременно с другим коллегой заявили 15%: в банковской сфере эта доля составила 60%.

8% утверждают, что руководство не отпускало их в отпуск без определенной причины: эта доля выше среди соискателей из научно-образовательной сферы (19%). А 5% выбрали вариант ответа, что им помешала уйти в отпуск эпидемия коронавируса, причем чаще других такой ответ давали представители сферы «добыча сырья».

10% респондентов из Приангарья к началу мая уже полностью отгуляли свой отпуск. Среди тех, кто еще не израсходовал положенные для отдыха дни, 78% планируют пойти в отпуск в этом году, а 11% решили отказаться от него, причем большинство из тех, кто принял такое решение, работают в продажах.

Отдых по совместительству с работой

70% опрошенных признались, что совмещают отдых и работу: 22% делают это иногда, 20% – редко, 18% – всегда и 10% – часто. Никогда не работают во время отдыха 30% респондентов: выше всего эта доля в банковской сфере (54%) и среди начинающих специалистов (50%). Всегда или часто работают в отпуске маркетологи и рекламщики, а также работники научно-образовательной сферы и топ-менеджеры.