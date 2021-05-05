Губернатор Приангарья проинспектировал работы по восстановлению Тулуна

К уборке в городе планируют подключить студентов.

– Увидел, что недорабатывает региональный оператор. Поручил отрегулировать вывоз отходов. Муниципалитету тоже надо подключиться – решить вопрос с сухой растительностью, – пишет Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.

По итогам поездки губернатор сообщил о том, что: