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Губернатор Приангарья проинспектировал работы по восстановлению Тулуна

К уборке в городе планируют подключить студентов.

– Увидел, что недорабатывает региональный оператор. Поручил отрегулировать вывоз отходов. Муниципалитету тоже надо подключиться – решить вопрос с сухой растительностью, – пишет Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.

По итогам поездки губернатор сообщил о том, что:

  • Дамбу в городе планируют ввести в эксплуатацию до конца года.
  • В микрорайоне Угольщиков в ближайшее время завершат распределение квартир в новых домах.
  • Число рабочих на строительстве школы увеличат до 600.
  • В детском саду уже установили мебель. В августе он откроет двери для 140 ребят.
  • В Берёзовой Роще решено выделить более 40 участков под стройку тем жителям, которые выиграют судебные процессы.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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