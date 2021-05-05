Губернатор Приангарья проинспектировал работы по восстановлению Тулуна

К уборке в городе планируют подключить студентов.
– Увидел, что недорабатывает региональный оператор. Поручил отрегулировать вывоз отходов. Муниципалитету тоже надо подключиться – решить вопрос с сухой растительностью, – пишет Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.
По итогам поездки губернатор сообщил о том, что:
- Дамбу в городе планируют ввести в эксплуатацию до конца года.
- В микрорайоне Угольщиков в ближайшее время завершат распределение квартир в новых домах.
- Число рабочих на строительстве школы увеличат до 600.
- В детском саду уже установили мебель. В августе он откроет двери для 140 ребят.
- В Берёзовой Роще решено выделить более 40 участков под стройку тем жителям, которые выиграют судебные процессы.