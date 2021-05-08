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Глава Приангарья рассказал о недвижимости, которая появится в Тулуне до конца 2022 года

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал на своей странице в Instagram о недвижимости, которая появится в пострадавшем от потопа Тулуне до конца 2022 года.

«В микрорайоне Угольщиков полностью готовы и почти заселены шесть восьмиэтажных домов на 496 квартир и три двухэтажных дома на 66 квартир. К 1 июня будет заселено 556 семей. Это более 1,5 тысячи человек. Микрорайон однозначно будет расти и развиваться. Уже приступили к строительству еще четырех восьмиэтажных домов на 320 квартир. Планируем сдать их в 2022 году», – сообщил глава региона.

В августе текущего года в микрорайоне начнет работать детсад на 140 мест. В 2022 же году в городе планируется начать строить детскую поликлинику и торговый центр.

<p>Фото со страницы Игоря Кобзева в Instagram</p>

Фото со страницы Игоря Кобзева в Instagram

Микрорайон Березовая Роща сделают коттеджным поселком с детсадом на 220 мест и школой на 1275 мест. «Сад откроем уже осенью, строительство школы завершим к концу года. Уже приступили к благоустройству района. Будут тротуары с велодорожками, освещение, газоны и клумбы», – пояснил губернатор. Сейчас тут строятся 225 жилых помещений – 149 индивидуальных домов и 38 дуплексов. Сдано 105 помещений, еще 36 помещений сдадут в июне.

Всего в 2021 году в Тулуне будет сдано шесть социально значимых объектов: три детсада, одна школа, ледовый дворец со спортзалом и дамба. Последний объект сдадут с опережением графика.


<p>Фото со страницы Игоря Кобзева в Instagram</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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