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Более 200 тысяч жителей Приангарья привились первым компонентом вакцины от COVID-19

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Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что более 200 тысяч жителей региона привились первым компонентом вакцины от COVID-19.

«201 916 жителей региона привились первым компонентом вакцины от COVID-19.  Полный курс  вакцинации прошли около 128 тысяч человек. Среди людей старше 60 лет первый компонент получили более 80 тысяч жителей региона, а завершили вакцинацию почти 51 тысяча человек категории 60+. Таковы данные на вечер 7 мая», – отметили власти.

Областная администрация напомнила, что стационарные пункты вакцинации в медицинских учреждениях работают все майские праздники. 

Кроме того, в Иркутске можно привиться от коронавируса в трех торговых центрах: ТРЦ «Новый» (Советская, 58) – он работает с 14.00 до 18.00, ТРЦ «Юбилейный» (мкр. Юбилейный, 19/1) – с 13.00 до 18.00. ТРЦ ЕвроПарк (ул. Розы Люксембург, 215В) – его можно посетить 11 мая с 15.00 до 20.00.

Организованы и мобильные центры, где тоже можно поставить прививку. Они будут работать в течение всего периода прививочной кампании.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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