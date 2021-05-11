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Мобильные пункты вакцинации разместят в садоводствах Приангарья

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил проработать вопрос организации мобильных пунктов вакцинации от коронавируса в крупных садоводствах региона. Этот вопрос обсудили на заседании регионального оперштаба.

Кроме того, в связи с ожидаемым увеличением турпотока на озеро Байкал глава региона поручил усилить работу по вакцинации местного населения в наиболее популярных для туристов территориях. Это касается жителей острова Ольхон, Слюдянки, Листвянки, Большого Голоустного.

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Глава региона подчеркнул, что вакцинация пожилого населения по-прежнему остается приоритетной. На сегодняшний день первым компонентом вакцины привились почти 82 тысячи человек старше 60 лет. Оба компонента получили 52 тысячи человек. Всего в регионе от коронавируса вакцинировано первым компонентов 209 0888 человек, полный курс вакцинации прошли 131 630 человек.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на заведующего лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константина Северинова сообщила, что третья волна коронавируса «неизбежна».

По данным на 10 мая, за последние сутки коронавирусом заразились 116 жителей Иркутской области, общее число больных с начала пандемии составило 67,5 тыс.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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