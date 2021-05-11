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Минтуризма Бурятии и компания «TUI Россия» обсудили летнюю чартерную программу на Байкал

В этом сезоне старт планируется 5 июня из Москвы. Всего за летний сезон с 5 июня по 23 сентября будет выполнено 14 рейсов для более чем 2 тыс. туристов, сообщают в правительстве республики.

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С марта еженедельно туристско-информационным центром «Байкал» организуются сборные экскурсии по Бурятии частотой 3-4 экскурсии в неделю.

С мая на единой справочной линии 8-800-301-1934 можно будет узнать о наличии билетов на сборные экскурсии, о самих турах, зарезервировать или оплатить проживание в гостевых домах, а также билеты на культурно-массовые мероприятия в республике.

Напомним, что ранее глава Республики Бурятия Алексей Цыденов на заседании совета по развитию туризма заявил о готовности отказаться от туристских чартеров на Байкал, если это будет невыгодно для местных туроператоров. Глава Бурятии отметил, что  турбизнес должен зарабатывать деньги, а не быть статьей расходов бюджета. «Если у нас чартеры работают в минус для бизнеса и для бюджета, они нам не нужны», – сообщил он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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