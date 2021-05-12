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Названы факторы COVID-19, увеличивающие риск смерти в шесть раз

Риск смерти при наличии неврологических осложнений у пациентов с коронавирусом возрастает в шесть раз, следует из исследования, опубликованного в журнале JAMA Network Open. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что неврологические проблемы развиваются у большого числа госпитализированных с COVID-19.

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Руководитель исследования, доцент кафедры реанимации, неврологии и нейрохирургии, профессор Шерри Чу говорит, что из 3744 госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19 82 процента имели неврологические симптомы. Четверо из десяти пациентов сообщали о головных болях, а трое из десяти теряли обоняние или вкус. После госпитализации у почти половины пациентов была острая энцефалопатия, за которой следовали: кома (17 процентов) и инсульт (шесть процентов). У многих пациентов наблюдались подавленность или возбужденность.

А вот атаковать мозг, вызывая отек и воспаление, коронавирус, скорее всего, не может. Эти проявления исследователи обнаружили менее чем у одного процента пациентов, госпитализированных с COVID-19.

В ходе исследования установлено, что наличие ранее существовавшего у пациента неврологического состояния любого типа - от заболеваний головного, спинного мозга и нервной системы до хронической мигрени, деменции или болезни Альцгеймера - вдвое увеличивало риск развития неврологических осложнений. А наличие любых неврологических симптомов COVID-19, даже такого на первый взгляд безобидного, как потеря обоняния, повышало риск смерти в шесть раз.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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