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119 жителей Приангарья заразились коронавирусом за сутки

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12 мая 2021
Темпы вакцинации в Иркутской области ниже, чем в Бурятии
12 мая 2021

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации организации, суточный прирост больных в Приангарье составил 119 случаев.

Выздоровели за день 155 человек. Скончались от болезни – 8 человек.

Всего с начала пандемии в Приангарье инфекцию обнаружили у 67 805 человек.

В Иркутской области полный курс вакцинации прошли 131 тыс. человек или 5,5% от населения региона (2,3 млн человек). Это чуть ниже темпов вакцинации в стране – 5,89%.

Ранее стало известно о снятии режима самоизоляции для людей старше 65 лет. Мера действовала с мая 2020 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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