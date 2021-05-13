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Руководителя УК в Приангарье отправили в колонию за хищение почти 8 млн рублей у граждан

Региональная полиция сообщила на официальном сайте, что главу управляющей компании в городе Усолье-Сибирском Иркутской области отправили на 4 года в колонию общего режима за хищение 7,9 млн рублей у 235 жильцов местных домов.

Установлено, что женщина начисляла оплату гражданам за коммунальные услуги по отоплению, холодному и горячему водоснабжению при отсутствии реальных договоров с поставщиками энергоресурсов. Противоправную деятельность женщина осуществляла в период с 2012 по 2015 год.

Усольчанку осудили по уголовной статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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