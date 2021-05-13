Названы пространства, которые планируется благоустроить в 2022-м в Свердловском округе Иркутска

Администрация Иркутска на официальном сайте рассказала, какие в 2022 году в Свердловском районе планируется благоустроить территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Среди них: Роща Синюшина гора (3 этап), территория дендропарка в лесополосе между улицами Фаворского и Лермонтова в Академгородке, Падь Долгая (2 этап), сквер перед бассейном «Изумруд», сквер на Маршала Конева, 44.

Фото мэрии Иркутска

Напомним, что благоустройство всех объектов станет возможно, если общественные пространства наберут необходимое количество голосов. Для проведения голосования и консультации жителей в торговых центрах, МФЦ и в общественных местах работают 111 волонтеров. Голосование продлится до 30 мая. Волонтеры будут находиться в торговых центрах с 16 до 20 часов. Найти их можно у специальных стоек «Формирование комфортной городской среды». Оставить свой голос за один из проектов благоустройства можно по следующим адресам: ТРК «Сильвер молл», ТРК «Яркомолл», ТРЦ «Модный квартал», ТРЦ «ЕвроПарк», ТРЦ «Юбилейный», ТЦ «БУМ», Гипермаркет «Леруа Мерлен». Либо напрямую на сайте.

Всего для голосования предложено 19 территорий во всех округах Иркутска. Каждый житель может выбрать один из предложенных объектов для благоустройства. На сайте загружены проекты, их описание и фотографии. Для голосования необходимо иметь учетную запись на портале госуслуг РФ или подтвердить свою личность с помощью номера телефона.