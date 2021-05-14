«Неспелая» земля. Посевная кампания в Иркутской области началась с опозданием на две недели

К середине мая к массовому севу зерновых культур и картофеля приступили сельхозпроизводители 18 районов Приангарья.

Холодная весна

Как рассказал главный агроном одного из хозяйств Иркутского района Александр Едаков, посевная из-за погодных условий задержалась на 10-14 дней.

– К середине мая в прошлые годы мы уже заканчивали сев ячменя, рапса, овса, а нынче засеяно только 30% площади, – прокомментировал Александр. – А картофель и вовсе начали сажать только 13 мая. Земля ещё «неспелая»: температура почвы 5-6 градусов – это мало. Нормальная температура – 10 градусов, но её нет, и каждый день идёт дождь.

По словам министра сельского хозяйства Иркутской области Ильи Сумарокова, в этом году за первую декаду мая выпала полуторная норма осадков. Поэтому в некоторых районах наблюдается переувлажнение почвы. Температура воздуха тоже ниже средних многолетних значений на 2-4 градуса.

При этом сельхозпроизводителей радует тот факт, что запасы влаги на 98% всех полей области оцениваются как хорошие и отличные. «При соблюдении всех технологий можно в итоге получить хороший урожай», – уверен министр.

Однако сами аграрии не столь уверены в будущих объёмах урожая.

– Ели осень даст нам фору и хорошая погода простоит сентябрь и хотя бы часть октября, то мы справимся с поставленной задачей. А если осень выдастся неблагоприятная, как в прошлом году, когда в середине сентября уже были первые заморозки и даже выпадал снег... Было очень трудно, особенно картошку копать, – говорят фермеры.

Амбициозные планы

Тем не менее, перед аграриями области стоит серьёзная задача: в 2021 году произвести 900 тыс. тонн зерна (+34,9 тыс. т к уровню 2020 г.), 106,0 тыс. т масличных культур (+38,6 тыс. т), 350,8 тыс. т картофеля (+6,2 тыс. т), 102,8 тыс. тонн овощей (+2,9 тыс. т).

Повысить урожайность, по словам Ильи Сумарокова, планируется, в том числе, за счёт увеличения посевных площадей. Так, в прошлом году аграрии области ввели в оборот свыше 22 тыс. га залежных земель.

– Основной акцент и серьёзное увеличение посевной площади – почти на 36% – в этом году мы делаем на масличные экспортоориентированные культуры, – рассказал министр. – Мы поставили перед отраслью амбициозные планы произвести в 2021 году свыше 100 тыс. тонн масличных культур, в частности, рапса и рыжика. Современные технологии и новые сорта позволяют даже в наших условиях получать урожай рапса до 40-50 центнеров с гектара. В этом отношении мы вполне конкурентны с ведущими предприятиями РФ.

Кроме этого, фермеры Приангарья предпринимают попытки расширить перечень возделываемых в регионе культур. Например, в этом году в Иркутском районе на площади около 2 га посажен яровой чеснок.

– Эта культура совсем не свойственна для Сибири, - рассказал фермер Владимир Скорняков. – Но если она приживётся, мы сможем составить конкуренцию этому продукту китайского производства.