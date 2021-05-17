Голикова предложила расширить применение маткапитала

Вице-премьер предлагает распространить применение средств на образование, садик и строительство домов.

Направления использования маткапитала следует расширить – с такой инициативой к президенту обратилась вице-премьер Татьяна Голикова, рассказали Известиям два источника.

В частности, предлагается разрешить оплачивать им частные образовательные услуги, оказываемые ИП (чаще всего в этой форме действуют детские сады), а также дать возможность тратить маткапитал на самостоятельное строительство и реконструкцию жилья сразу после рождения ребенка. Если инициатива будет одобрена, Минтруд подготовит соответствующий законопроект. Нововведения позволят повысить уровень жизни семей с детьми и решат давно назревшие проблемы, считают эксперты.

Существующие правила позволяют потратить средства маткапитала на образование детей (при условии, что ребенку меньше 25 лет, а организация находится на территории России и имеет право оказывать такие услуги), улучшение жилищных условий, формирование накопительной пенсии матери, а также социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов. Как сообщали ранее в Минтруде, наиболее популярной опцией выступает корректировка жилищных условий – на нее приходится более 80% заявлений о распоряжении средствами, а всего по состоянию на начало 2021 года сертификаты получили 10,8 млн человек.

Впрочем, в ближайшее время направления расходования маткапитала могут быть расширены, выяснили Известия. По информации источников, вице-премьер Татьяна Голикова обратилась в президенту с инициативой скорректировать правила по двум направлениям:

дать семьям возможность использовать маткапитал на самостоятельное строительство и реконструкцию личных домов сразу после рождения ребенка (сейчас это возможно, только когда ему исполнится три года);

разрешить тратить маткапитал на оплату образовательных услуг, которые оказывают ИП, имеющие лицензию.

При согласии главы государства Татьяна Голикова планирует дать Минтруду поручение подготовить законопроект, закрепляющий такие нововведения, заявили источники.