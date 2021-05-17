Пора привыкнуть к росту цен на продукты

Цены на продукты в 2021 году — постоянная тема для обсуждения. И пока ретейлеры и поставщики продуктов питания перекрестно обвиняют друг друга в жадности, правительство внимательно следит за происходящим. Должен же кто-то наблюдать, чтобы вовремя разнять спор и назначить виноватых. А пока этого не происходит, потребитель продолжает платить больше и больше, отмечает Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»:

– Да, стоит признать, что продукты в России не дорожают сами по себе, здесь точно есть след и общемировой тенденции вследствие плохих урожаев ранее, и повышенный спрос, и выкуп предложения, и курсовая разница. Кроме того, ретейлу тоже нужно зарабатывать, выживая в конкурентной борьбе.

До снятия нового урожая цены на продовольствие в России вряд ли перестанут бурно подниматься. Значит, примерно в августе ралли продовольственной инфляции в стране приостановится, но, с большой долей вероятности, к октябрю вернётся примерно в том же виде. И дело даже не в том, что сезонный фактор себя исчерпает. К середине осени монетарные условия будут иными: в частности, вырастет стоимость кредитов после череды повышений Банком России ключевой ставки. К концу года ключевая ставка может подняться до 5,5% годовых. Раз кредиты станут менее доступными и более дорогими, бизнесу придется перекладывать свои издержки на плечи потребителя. Так было всегда.

Потребитель, в свою очередь, не может похвастаться финансовой стабильностью, так как его доходы не растут седьмой год подряд. Может быть, разумнее было бы заняться стимулированием активности бизнеса, чтобы создать новые рабочие места и конкурировать за рабочую силу, чем сидеть и смотреть, чем закончится битва слона с крокодилом. Тогда можно было бы говорить о начале новой фазы роста сопоставимых доходов населения, и тут точно найдется, чем гордиться на федеральном уровне. Но этот путь сложный и финансово затратный.

По итогам апреля, как показывают свежие данные Росстата, продовольственная инфляция сбавила темпы роста и составила 6,6% в годовом сопоставлении после мартовского значения в 7,6%. По итогам года продовольственная инфляция может составить не менее 8% в данных Росстата, а по факту — вдвое больше. Как обычно, правда в кошельке потребителя.