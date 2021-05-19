Какой реальный уровень безработицы в Иркутской области?

Иркутскстат оценил официальные и реальные масштабы безработицы в регионе. Они отличаются между собой в 5 раз.

Так, по методологии Международной организации труда в первом квартале 2021 года безработными в Приангарье были 78,9 тыс. человек, это 6,9% от численности рабочей силы, сообщает Иркутскстат.

Однако официально зарегистрированный уровень безработицы в Приангарье к концу марта 2021г. составил всего 1,4% от численности рабочей силы, сообщает статистическое ведомство. В конце ноября 2020 года официальный уровень составлял 4%.

Откуда такая разница между официальными и реальными данными? Дело в том, что официальную статистику считают по людям, имеющим официальный статус безработных и получающих соответствующее пособие по безработице. Однако немногие регистрируются официально на биржах труда, отмечают эксперты.