Московская биржа начала торги ETF на долларовые облигации

19 мая 2021 года на Московской бирже начались торги биржевым инвестиционным фондом (ETF –Exchange Traded Fund) FinEx US TIPS UCITS ETF на долларовые облигации под управлением компании FinEx Investment Management LLP (UK), входящей в международную инвестиционную группу FinEx. Торговый код – FXTP.

В составе активов фонда – долларовые облигации Казначейства США, индексируемые по инфляции (TIPS).

На фондовом рынке Московской биржи обращаются 80 биржевых фондов: 61 БПИФ под управлением УК «Альфа-Капитал», УК «Атон-менеджмент», УК «БКС», АО ВТБ Капитал Управление активами, УК «Восток-Запад», УК «Газпромбанк – Управление активами», УК «ДОХОДЪ», УК «МКБ Инвестиции», УК «Открытие», УК «Райффайзен Капитал», ООО «РСХБ Управление Активами», УК «Сбер Управление Активами», УК «Система Капитал», УК «Тинькофф Капитал», УК «Финам Менеджмент» и 19 ETF компаний FinEx Funds и ITI Funds. Биржевые фонды запущены на бенчмарки, покрывающие порядка 50 стран, включая Россию, Казахстан, США, страны Евросоюза, Великобританию, Китай, Японию, Австралию. Базовыми активами фондов выступают фондовые индексы, акции, облигации, инструменты денежного рынка и товарные активы.

За январь – апрель 2021 года совокупный оборот по биржевым фондам составил 172 млрд рублей, чистый приток средств в биржевые фонды – 48 млрд рублей, совокупная стоимость чистых активов превысила 197 млрд рублей (2,7 млрд долларов США), сделки с биржевыми фондами в 2021 году заключали свыше 1,7 млн частных инвесторов.