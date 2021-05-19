В Иркутской области ожидают восстановления турпотока в 2021 году

Туристический поток в Иркутской области планируется вывести на показатели докризисного периода к концу 2021 года. В докризисный 2019 год Иркутскую область посетили 1,8 млн туристов, а в 2020 пандемийный год турпоток сократился вдвое. Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников 19 мая на открытии road-show туристических проектов региона – крупнейшего мероприятия по презентации туристического потенциала области, рассказал об основных шагах по развитию туристической отрасли в регионе.

– Сейчас мы готовимся к включению в федеральный национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», который будет утверждён в ближайшее время. На уровне региона до конца текущего года планируется разработать и утвердить государственную программу, направленную на развитие туризма в Иркутской области, – подчеркнул Руслан Ситников.

Важным шагом в создании качественного регионального турпродукта эксперты называют формирование современной инфраструктуры, от которой зависит развитие отрасли. При этом более 85 % организаций, работающих в сфере туризма, являются субъектами малого и среднего предпринимательства, для которых подобные меры станут выходом на новый уровень бизнеса.

Продолжается развитие и реализация особой экономической зоны в Байкальске, который разрешает на законных основаниях строительство туристических объектов на берегу озера. Проект охватывает свыше 750 гектаров площади, на этой территории идут работы по строительству ливневой канализации и улично-дорожной сети, прокладывают энергетические кабели. На финальной стадии находится мастер-план развития города Байкальска. В начале июня оба проекта будут представлены на Петербургском международном экономическом форуме.

Компанией «Российские железные дороги» разрабатывается проект развития Кругобайкальской железной дороги, который включает два основных направления: развитие самого пути и благоустройство Порта Байкал. Разрабатывается программа комплексного развития музея «Тальцы». Начат ремонт дороги на Ольхоне, в этом году приведут в порядок первые 5 километров подъезда к Хужиру. Работы ведут с учётом современных экологических требований.

– Помимо инфраструктуры сделана ставка на поддержку предпринимателей в сфере туризма и гостеприимства. Создан маркетинговый центр с целью организации информационного сопровождения нашей работы на российских и зарубежных рынках, – отметил Руслан Ситников.

Развитие туристической отрасли в регионе планируется не только за счёт Байкала. В регионе разрабатываются маршруты по отдалённым поселениям и малым городам, посетив которые гости могут ознакомиться с уникальным этнокультурным колоритом региона. Также прорабатывается вопрос по увеличению продолжительности пребывания гостей в самом Иркутске.