Авиасообщение с Турцией возобновится не раньше 15 июня

Высокопоставленным турецким чиновникам во время визита в Москву не удалось уговорить российские власти возобновить авиасообщение между странами в полном объеме 2 июня, но запрет на выполнение рейсов может быть снят 15 июня, сообщает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что 17 мая Москву посетила делегация из Турции во главе с министром культуры и туризма Мехметом Эрсоем, представителем президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагимом Калином и замминистра здравоохранения Толгой Толунаем. Они собирались договориться с российскими властями об отмене ограничений на перелеты после 1 июня.

По словам одного из турецких чиновников, стороны договорились о шагах, которые необходимо предпринять для начала полетов из России. Один из чиновников, информированных о ходе переговоров, заявил агентству Bloomberg, что запрет на полеты не будет снят 1 июня и самой ранней датой начала авиасообщения может быть 15 июня.

Напомним, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией, туроператорам запрещено продавать туда путевки из-за роста заболеваемости COVID-19 в этой стране.