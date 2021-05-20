Россельхозбанк запустил цифровые сервисы для ельхозпроизводителей

Россельхозбанк представил на платформе Свое Фермерство сразу три новых цифровых решения, ориентированных на помощь сельхозпроизводителям в животноводстве, растениеводстве и почвоведении. В круглосуточном режиме сельхозпроизводителям доступны услуги телеветеринарии и онлайн-помощи от профессиональных зоотехников и ветеринаров, а также сервисы «Агроном Онлайн» для ежедневного онлайн-мониторинга полей и «Землевед» для комплексного анализ состояния почвы. Цифровые решения доступны по подписке на платформе Своё Фермерство, так и во всех отделениях филиальной сети банка.

«Цифровизация и автоматизация процессов позволяют сельхозпроизводителям экономить значительную часть времени и ресурсов, обеспечивают более эффективное управление фермерским хозяйством. В настоящий момент платформа Свое Фермерство включает более двадцати цифровых решений, доступных как бесплатно, так и по подписке на сайте экосистемы и в отделениях банка. В дальнейшем их число продолжит увеличиваться за счет новых агросервисов, которые должны закрыть все основные потребности фермеров в комплексных услугах для эффективного бизнеса», - подчеркнула руководитель Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

Онлайн-консультации с ветеринарами и зоотехниками теперь можно получить в любое время благодаря сервису «Телеветеринар». Сервис запущен совместно с компанией «ВетЭксперт» и позволяет повысить оперативность оказания врачебной помощи и предоставление рекомендаций по дальнейшему содержанию животного: по их лечению, содержанию, уходу и питанию. Телеветеринары также могут составить график сдачи анализов и прививок, помочь в оформлении сопроводительной документации при перевозке животных, решить вопросы разведения и технического обеспечения процессов производства. Стоимость более чем доступная – от 6000 рублей за пакет консультаций.

Увеличить урожайность посевов на 25-30% поможет сервис «Агроном Онлайн», запущенный совместно с компанией «ИнтТерра» на базе проекта СкайСкаут, «Агроном Онлайн» дает возможность отслеживать актуальное состояние культур с помощью широкого набора удаленного инструментов, фиксировать их состояние в поле, своевременно получать агропредупреждения о ключевых рисках в сезоне и планировать ключевые технологические операции. При необходимости сервис обеспечит доступ к ведущим специалистам по растениеводству в режиме онлайн. Проконсультироваться можно как со специалистами компаний-лидеров сельскохозяйственного рынка, так и с независимыми экспертами. Тарифы на сервис зависят от площади земельного участка. Например, услуг обслуживания посевов площадью до 100 гектар будет стоить 7000 рублей за сезон.

Спрогнозировать урожайность с помощью анализа почвы можно благодаря сервису «Землевед». Решение, предложенное компанией «ИННОГЕОТЕХ», позволяет оперативно провести комплексный анализ почвы на макро- и микроэлементы и максимально точно определить ее состав, чтобы учесть их при посадке и обработке. На данный момент возможность провести дистанционный анализ почвы есть у фермеров 5 регионов: Татарстана, Башкортостана, республики Марий Эл, а также Самарской и Волгоградской областей. Совсем скоро будет расширена не только география предоставления услуг, но и появится возможность с помощью сервиса получить рекомендации по внесению удобрений для обеспечения максимизации урожая. Стоимость услуги составляет от 6000 рублей в зависимости от региона.

В ближайшее время экосистема Свое Фермерство будет дополнена новыми цифровыми решениями. В их числе - сервис «Прогнозирование урожая», который позволяет спрогнозировать возможную урожайность типовых культур на поле и дать консультации по планированию дальнейших работ, а также услуга «Карточка животного», содержащая всю актуальную информацию о животных, представленных на платформе РСХБ, из различных источников. Кроме того, с июня будет доступен сервис планирования работ и распределения кормов на птицефермах «Птицеферма». Это позволит существенно снизить затраты на корма, а также свести к минимуму использование антибиотиков.