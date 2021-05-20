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В первом квартале Приангарье посетили 480 тысяч туристов

В первом квартале 2021 года в рамках внутреннего туризма в Иркутской области побывали 480 тысяч гостей. Об этом сообщает Телеинформ со ссылкой главу агентства по туризму региона Екатерину Сливину.

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По её словам, зарубежные партнеры также с нетерпением ждут открытия границ, поскольку спрос на посещение Байкала с их стороны есть. Преимущественно, речь традиционно идет о гостях из азиатских стран.

– Мы планомерно шли к развитию туризма и ликвидации сезонности, входили в топ-10 наиболее интересных направлений для иностранных туристов, в пятерку лучших направлений для туризма в России и в ТОП-20 для внутреннего туризма. Но это было в доковидную эпоху. Сейчас все перестраивается, для нас очень важно сейчас встроиться в процессы и быстро восстановиться, – заявила глава ведомства.

Ранее первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников заявил, что в регионе ожидают восстановления турпотока в 2021 году. В докризисный 2019 год Иркутскую область посетили 1,8 млн туристов, а в 2020 пандемийный год турпоток сократился вдвое.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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