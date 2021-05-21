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Вебинар «Как повысить лояльность клиентов с помощью внешних коммуникаций» пройдет в Университете бизнеса Уралсиб

Университет бизнеса Уралсиб приглашает принять участие в онлайн-вебинаре, который пройдет 27 мая в 12:00 мск. Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено, сообщают в пресс-службе банка.

Преподаватель – Ксения Зайкова, эксперт по внешним коммуникациям, основатель NODE PR. 

Основные вопросы: 

  • Что такое бренд и почему малому и среднему бизнесу нужно как можно раньше задумываться о нем?  
  • Что такое платформа бренда и позиционирование?  
  • Как интегрировать платформу бренда во внешние коммуникации, включая социальные сети? 

Высокая конкуренция в каждой отрасли заставляет компании меняться. Особенно это касается малого и среднего бизнеса, для которого уже сейчас основные каналы – контекстная таргетированная реклама – характеризуются высокой стоимостью лидов и, соответственно, высокой стоимостью клиента. Победит в этой борьбе тот, кто сможет минимизировать зависимость от лидогенерации и превратить первичных клиентов в лояльных. О том, как это сделать с помощью внешних коммуникаций, поговорим на вебинаре.  

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Вебинар представляет собой прямой эфир с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будет направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации. 

Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.  

Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров YouTube канале Университета бизнеса Банка Уралсиб.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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