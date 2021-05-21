Россельхозбанк создает сеть офисов по обслуживанию клиентов сегмента Private Banking

Первый офис повышенного уровня комфорта располагается в самом центре Москвы по адресу: Гагаринский переулок, д. 3. К услугам клиентов – высококвалифицированные персональные менеджеры, доступные в режиме 24/7. Пространство офиса оформлено в строгом английском стиле, тщательно продуманное зонирование обеспечивает деловую и в то же время приватную атмосферу.

В новом офисе клиентам будет доступен пакет обслуживания «Элит», предусматривающий широкий спектр услуг и продуктов. Помимо традиционных банковских продуктов (кредиты, депозиты, платежные карты, монеты), состоятельным клиентам предлагаются инвестиционные услуги — такие, как брокерское обслуживание и доверительное управление. Россельхозбанк предоставляет доступ к российским и зарубежным фондовым площадкам для совершения сделок с ценными бумагами, помогает сформировать инвестиционный портфель из числа наиболее доходных финансовых инструментов.

Банк также развивает сервисы Private Banking по принципу LifeStyle (стиль жизни). Модель направлена на реализацию сервиса, который объединяет собственных экспертов Банка и надежных партнеров – поставщиков лучших продуктов и услуг, представленных на российском рынке. Партнеры банка оказывают поддержку по различным направлениям: подбор объектов городской и загородной недвижимости в России и за рубежом, организация индивидуальных путешествий, услуги бизнес-авиации, подбор страховых программ, организацию мероприятий.

«В 2021 году Россельхозбанк намерен продолжить активное развитие сети обслуживания крупного частного капитала: уже в июне будет открыт офис в Санкт-Петербурге. Предлагая индивидуальные решения для наших клиентов, мы реализуем принцип «Больше чем банк», подразумевающий комплексный подход к обслуживанию, формирование лояльности к бренду и выстраивание долгосрочных отношений с клиентами и их семьями», − отметила Директор департамента по работе с частным капиталом Россельхозбанка Наталья Капинос.