Привитые «Спутником V» беременные мыши дали здоровое потомство – Минздрав РФ

Министерство здравоохранения РФ на своей странице в Facebook сообщило, что накануне было проведено исследование, в результате которого вакциной от коронавируса «Спутник V» привили беременных мышей – они дали здоровое потомство.

Читайте также: Коронавирусом за сутки в Приангарье заболели 119 человек Восемь человек с коронавирусом умерли в Иркутской области за прошедшие сутки Фото Минздрава РФ

«Центром им. Гамалеи проводятся дополнительные доклинические исследования на млекопитающих для оценки безопасности применения вакцины у беременных. 18 мая 2021 года родилось первое потомство у животных, получивших вакцину во время беременности. В результате обследования новорожденных животных в настоящее время патологических изменений нет», – говорится в сообщении.

По информации минздрава, COVID-19 при беременности опасен для жизни матери и ребенка. Именно поэтому сейчас в приоритетном порядке активно изучается вопрос возможности вакцинации беременных от новой коронавирусной инфекции.

По предварительным данным, вакцина не токсична для эмбриона. Исследования продолжаются.