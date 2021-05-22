Привитые «Спутником V» беременные мыши дали здоровое потомство – Минздрав РФ

Министерство здравоохранения РФ на своей странице в Facebook сообщило, что накануне было проведено исследование, в результате которого вакциной от коронавируса «Спутник V» привили беременных мышей – они дали здоровое потомство.
Фото Минздрава РФ
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Фото Минздрава РФ
«Центром им. Гамалеи проводятся дополнительные доклинические исследования на млекопитающих для оценки безопасности применения вакцины у беременных. 18 мая 2021 года родилось первое потомство у животных, получивших вакцину во время беременности. В результате обследования новорожденных животных в настоящее время патологических изменений нет», – говорится в сообщении.
По информации минздрава, COVID-19 при беременности опасен для жизни матери и ребенка. Именно поэтому сейчас в приоритетном порядке активно изучается вопрос возможности вакцинации беременных от новой коронавирусной инфекции.
По предварительным данным, вакцина не токсична для эмбриона. Исследования продолжаются.