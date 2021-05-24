ИК Фридом Финанс открывает филиал в Братске

Инвестиционная компания ИК Фридом Финанс сообщила об открытии филиала в городе Братске Иркутской области. Клиентам будет доступен широкий перечень инвестиционных услуг — от открытия брокерских счетов, доверительного управления до сделок IPO на американском фондовом рынке.

– Потребность во втором офисе в регионе сформировалась давно, – сообщил Вадим Остапенко, директор филиала инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Иркутске. – Уже сейчас значительная часть клиентов компании территориально находится в Братске и Братском районе, а также в городе Усть-Илимске, а с открытием филиала круг действующих и потенциальных клиентов расширится.

Новый филиал возглавит Андрей Борисов, который ранее был на позиции руководителя направления персонального обслуживания в г. Иркутск.

Адрес филиала:

г. Братск ул. Мира д.27.

Телефон: +7(3953) 34-83-89