Новости

Банк «Открытие» 26 мая проведет онлайн-марафон для предпринимателей

26 мая, в День российского предпринимательства, в голосовом чате Telegram-канала @neprinimateli банка «Открытие» состоится «День непринимателя. Марафон непрерывных изменений».

На протяжении 6 часов эксперты и предпринимателей будут обсуждать актуальные вопросы и делиться опытом в трансформации бизнеса. Слушатели смогут задавать вопросы спикерам в прямом эфире.

В ходе марафона будут обсуждаться четыре основные темы — бизнес-тенденции и новые ниши для предприятий МСБ; поиск инсайтов в ошибках предпринимателей; пути масштабирования бизнеса: как превратить клиентов в друзей, поклонников и последователей.

Своим опытом и экспертными знаниями поделятся более 10 авторитетных спикеров, в том числе заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова, генеральный директор eBay в России Илья Кретов, сооснователь Digital Dolina, «Нетология» Максим Спиридонов, CEO Timepad Варвара Семенихина, CEO SETTERS Education Саша Жаркова, сооснователь «Кооператив Чёрный» Артем Темиров.

Читайте также:

Вебинар «Как повысить лояльность клиентов с помощью внешних коммуникаций» пройдет в Университете бизнеса Уралсиб
21 мая 2021
Банк «Открытие» и eBay проведут бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»
18 мая 2021

На «Марафоне непрерывных изменений» не будет никакой абстрактной теории и общих фраз. Участникам на конкретных примерах расскажут, как устроен бизнес в России в 2021 году. Вы сможете поделиться своим кейсом в прямом эфире и получить обратную связь от экспертов. Любой участник сможет задать свой вопрос спикеру непосредственно на марафоне или в телеграм-канале проекта.

Четверо самых активных слушателей смогут выиграть бесплатное годовое обслуживание и мерч банка «Открытие».

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Марафон стартует 26 мая в 11.00 по московскому времени.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Мероприятия, конференции, семинары":
Все материалы сюжета (151)


Реклама на сайте

Пожар в поселке Дальний, 2021, последние новости
Пожар в поселке Дальний уничтожил 42 дома
Названа точная причина пожара в поселке Дальний, где сгорело больше половины домов
Пострадавшим при пожаре в Дальнем выплатят по 105 тысяч рублей компенсации
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании