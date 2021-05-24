Банк «Открытие» 26 мая проведет онлайн-марафон для предпринимателей

26 мая, в День российского предпринимательства, в голосовом чате Telegram-канала @neprinimateli банка «Открытие» состоится «День непринимателя. Марафон непрерывных изменений».

На протяжении 6 часов эксперты и предпринимателей будут обсуждать актуальные вопросы и делиться опытом в трансформации бизнеса. Слушатели смогут задавать вопросы спикерам в прямом эфире.

В ходе марафона будут обсуждаться четыре основные темы — бизнес-тенденции и новые ниши для предприятий МСБ; поиск инсайтов в ошибках предпринимателей; пути масштабирования бизнеса: как превратить клиентов в друзей, поклонников и последователей.

Своим опытом и экспертными знаниями поделятся более 10 авторитетных спикеров, в том числе заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова, генеральный директор eBay в России Илья Кретов, сооснователь Digital Dolina, «Нетология» Максим Спиридонов, CEO Timepad Варвара Семенихина, CEO SETTERS Education Саша Жаркова, сооснователь «Кооператив Чёрный» Артем Темиров.

На «Марафоне непрерывных изменений» не будет никакой абстрактной теории и общих фраз. Участникам на конкретных примерах расскажут, как устроен бизнес в России в 2021 году. Вы сможете поделиться своим кейсом в прямом эфире и получить обратную связь от экспертов. Любой участник сможет задать свой вопрос спикеру непосредственно на марафоне или в телеграм-канале проекта.

Четверо самых активных слушателей смогут выиграть бесплатное годовое обслуживание и мерч банка «Открытие».

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Марафон стартует 26 мая в 11.00 по московскому времени.