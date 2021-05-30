Иркутск вошел в ТОП-20 самых популярных авианаправлений у россиян в мае

Аналитики сервиса «Туту.ру» составили список самых востребованных авианаправлений у россиян в мае, в этот список вошел Иркутск, пишет RT.

Он разместился на предпоследней строчке рейтинга. Кроме столицы Приангарья в списке Симферополь, Сочи, Анапа, Санкт-Петербург, Геленджик, Калининград, Краснодар, Махачкала, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Казань, Новосибирск, Уфа, Екатеринбург, Омск, Красноярск, Волгоград и Саратов.

Самыми популярными странами по поиску авиабилетов у россиян стали Узбекистан, Киргизия, Армения, Азербайджан, Таджикистан, Белоруссия, Казахстан, Молдавия и Украина, Турция, Греция, Грузия, Египет, Болгария, Кипр, Черногория, Объединенные Арабские Эмираты, Сербия и США.

По данным аналитиков, 24% поисков приходится на зарубежные направления и 76% – на российские.