Прогноз доллару на июнь 2021: В июне рубль может укрепиться до 70

Основные валюты продолжат демонстрировать оптимизм, говорят аналитики ИАЦ «Альпари».

По итогам недели основные валюты закрылись снижением. Наибольший спад по отношению к доллару США показала японская йена (-0,83%). Меньшее падение зафиксировали швейцарский франк (-0,24%), австралийский доллар (-0,22%) и канадский доллар (-0,08%). Повышение показали евро (+0,09%), британский фунт (+0,28%) и новозеландский доллар (+1,14%).

Месяц ещё не закрылся, но на 31 мая основные валюты также показывают разнонаправленную динамику по итогам месяца. Первую строчку по доходности занимает канадский доллар (+2,03%). За ним расположился фунт (+1,81%), швейцарский франк (+1,08%), евро (+0,55%). Йена подешевела на 1,13%, «австралиец» – на 1,03%, «новозеландец» – на 0,18%.

Индекс доллара (DXY) начал неделю со снижения, опустившись до 89,51 пункта. Доллар попал под давление на фоне падения доходности 10-летних казначейских облигаций (US10Y) до 1,606%. Во вторник ослабление доллара усилилось после выхода высоких показателей IFO и падения доходности US10Y до 1,55%. Все три показателя IFO в мае продемонстрировали оптимизм по поводу экономического восстановления в Германии, который распространяется по всей Европе.

«Американец» отыграл все потери к концу недели с ростом доходности 10-летних казначейских облигаций, которая взлетела до 1,623%. Укреплению доллара способствовала американская статистика (рост ВВП США за первый квартал, снижения заявок на пособие по безработице, базовый индекс PCE США превысил ожидания рынка). Перед длинными выходными индекс доллара повышался до 90,43 пункта.

В мае индекс доллара DXY снизился на 1,35%. Техническая картина указывает на продолжение снижения в июне. Если поддержка 89,40 не устоит, то к концу месяца увидим индекс на 86,70 пункта.

Евро/доллар

За неделю евро подорожал на 0,09%, до 1,2192, за месяц – на 1,42%. Май для евро успешный, как и апрель. На фоне снижения доходности казначейских облигаций США цена повышалась до 1,2266. На июнь покупатели сохраняют позитивный настрой. Покупателям нужно пройти 1,2326, чтобы получить доступ к уровню 1,2450 (цель на конец июня).

В центре внимания участников рынка по-прежнему останутся динамика доходности казначейских облигаций, заседание ФРС США, европейская и американская статистика, а также новости о снятии ранее введенных ограничений в странах Европы.

Фунт/доллар

На минувшей неделе «британец» получил поддержку от заявлений премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и представителя Банка Англии Гертьян Влиге. Джонсон заявил, что Британия продолжит снимать ограничения с 21 июня. Влиге заявил, что центральный банк, вероятно, повысит ставки в следующем году. Фунт подорожал за неделю на 0,28%, до 1,4180, за месяц – на 2,64%. Техническая картина на старших ТФ указывает на дальнейшее ослабление доллара США. На июнь цель находится на отметке 1,4455.

Из значимых событий на новую неделю стоит выделить: индексы PMI Китая, еврозоны, Британии и США, решение РБА по ставке, изменение ВВП Канады и Австралии, уровень безработицы США и Канады, индекс потребительских цен в Германии и еврозоне. Также запланированы выступления главы ЕЦБ Лагард, председателя ФРС США Джерома Пауэлла, главы Банка Англии Э. Бэйли.

Доллар/рубль

На внутреннем валютном рынке рубль за неделю подорожал к доллару США на 0,61%, до 73,15 руб. Курс доллара вплотную приблизился к уровню 73,00 руб. Предстоящая встреча президентов Владимира Путина с Джозефом Байденом продолжат оказывать поддержку российскому рублю в первой половине июня.

Покупатели в нефти вернули цену к уровню $70 за баррель Brent. За неделю нефть марки Brent подорожала на 3,44%, за месяц – 3,44%. Во вторник состоится заседание ОПЕК+, после которого высока вероятность пробоя психологически важного уровня. Инвесторы ставят на восстановление мировой экономики и повышение спроса на нефть.

По нефти ближайшая цель находится на $75 за баррель Brent, по паре доллар/рубль сохраняется цель на уровне 72,65 руб. При одновременном ослаблении доллара и повышении цен на нефть в июне можно рассмотреть укрепление рубля до 70 руб. за доллар.

Евро/рубль

На внутреннем валютном рынке рубль за неделю подорожал к евро на 0,45%, до 89,22 руб. Пара остаётся торговаться в ограниченном диапазоне 89,18–90,45 руб. Укрепление рубля сдерживается ростом пары евро/доллар. Учитывая, что на июнь трейдеры ставят против доллара, то рублю будет сложно отыгрывать потери, понесённые во второй половине марта.

Внешний фон для рубля остаётся позитивным. С восстановлением цен на нефть по паре евро/рубль ожидается падение до 87,60 руб. При успешной встрече Путина и Байдена можно рассмотреть укрепление рубля до 85,70 руб.