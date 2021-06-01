ЦБ установил лимит для переводов через СБП в 150 тысяч рублей в день

Центральный банк запретил банкам снижать лимит на переводы по Cистеме быстрых платежей менее, чем до 150 тысяч рублей в день. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Кредитные организации, которые ограничивают лимит сильней, должны будут скорректировать его до 10 июня 2021 года включительно. К таким организациям, например, относится Сбер, который ограничил переводы по СБП до 50 тысяч рублей в сутки.

Кроме того, Банк России обязал всех участников СПБ с 1 апреля 2022 года обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки через приложение «СБПэй» по QR-кодам.