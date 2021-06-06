Иркутск включили в список городов России с лучшими отелями

Гендиректор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов в интервью с РИА Новости включил Иркутск в список городов России с лучшими отелями.

«В России недостаток качественной туристической инфраструктуры. Если в США 5,5 миллионов номеров, то в России их всего 992 тысячи. Поэтому пока дать оценку можно только конкретным проектам. У нас есть хорошие отели в Сочи, Калининграде, естественно в Москве и Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Карелии, Иркутске которым я ставлю заслуженную 10-ку», – сообщил Суханов в ответе на вопрос «как вы сейчас оцениваете инфраструктуру российских туристических объектов и какую оценку из 10 готовы им дать».

Он также отметил, что туристической отрасли страны нужна перезагрузка, и Россия находится лишь на ее старте.