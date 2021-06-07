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Названы результаты ОГЭ по математике в Иркутской области

Основной государственный экзамен по математике сдавали более 25 тыс. девятиклассников, сообщают в администрации области.

Подтвердили освоение образовательной программы основного общего образования по математике 19 559 человек, или 77,7% участников экзамена. Более восьми тысяч справились с экзаменом на 4 и 5. Неудовлетворительный результат у 22 % участников. 

504 девятиклассника с ограничениями по здоровью сдавали математику в форме ГВЭ, из них справились с экзаменом 90,5 % участников.  

Три участника ГИА не завершили экзамен по объективным причинам. На четырех пунктах проведения экзаменов были предотвращены случаи нарушения Порядка проведения итоговой аттестации. 

Подать апелляцию участники смогут 8 и 9 июня, заседание конфликтной комиссии Иркутской области состоится 15 июня 2021 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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