Названы результаты ОГЭ по математике в Иркутской области

Основной государственный экзамен по математике сдавали более 25 тыс. девятиклассников, сообщают в администрации области.

Подтвердили освоение образовательной программы основного общего образования по математике 19 559 человек, или 77,7% участников экзамена. Более восьми тысяч справились с экзаменом на 4 и 5. Неудовлетворительный результат у 22 % участников.

504 девятиклассника с ограничениями по здоровью сдавали математику в форме ГВЭ, из них справились с экзаменом 90,5 % участников.

Три участника ГИА не завершили экзамен по объективным причинам. На четырех пунктах проведения экзаменов были предотвращены случаи нарушения Порядка проведения итоговой аттестации.

Подать апелляцию участники смогут 8 и 9 июня, заседание конфликтной комиссии Иркутской области состоится 15 июня 2021 года.