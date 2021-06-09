«Вы на нас плюёте, а мы вас ненавидим». Анастасия Татулова о тотальном кризисе доверия бизнеса и власти

«Меньше всего предпринимателю нужны форумы», «Мы не успеваем читать то, что вы пишете», «Всё, что придумано государством, должны быть за счёт государства». Эмоционально-обличительное выступление на ПМЭФ-2021 известной московской бизнесвумен Анастасии Татуловой, которая в прошлом году стала ещё и общественным омбудсменом в сфере малого и среднего бизнеса, в интернете уже разобрали на цитаты. Портал SIA.RU выбрал из её речи самые яркие моменты

«Меньше всего предпринимателю нужны форумы»

Список бед малого и среднего бизнеса, о которых говорила предпринимательница, получился весьма внушительным:

– Фраза, которую хочу обсудить: «Основной запрос от предпринимателей – простота и доступность мер продержки». Я разочарую вас. На самом деле, основных запроса два: это прибыльность, равно эффективность бизнеса, и безопасность. Больше предпринимателю ничего не надо. Вообще ничего, от слова совсем. Меньше всего ему нужны форумы.

– Разрыв, который мы видим между тем, что надо малому и среднему предпринимателю, и тем, что говорят люди, отвечающие за это предпринимательство, в моём понимании – это фильм «Курьер» из моего детства. В нём была такая бабушка, которая говорила; «Я всё очень хорошо знаю про нашу молодёжь».

– Эффективность и безопасность нужны бизнесу в любой отрасли для бурного роста. Но нигде, ни в одном лозунге, ни в одной стратегии по МСБ даже слов таких нет. Что угодно есть: цифровизация, акселерация, генерация, песочница. Только вот этих двух слов нет.

«Не надо нам, институтов, которые нас развивают. Они упадничество в нас развивают»

– Изумление предпринимателей по поводу институтов, которые работают на их благо, всё крепнет и крепнет, потому что бюджеты этих институтов равны годовой помощи, оказанной предпринимателям. Упростите институты. Нам не надо. Дайте деньгами. Или давайте вложим их во что-нибудь: город для предпринимателей построим, ещё один Сириус. Не надо нам, институтов, которые нас развивают. Они упадничество в нас развивают.

– Фактически каждое государственное телодвижение уже несколько лет приносит один результат – усложнение работы цивилизованных и добросовестных участников рынка и представляет конкурентные преимущества теневому сектору. В прошлом пандемийном году очень тяжёлая была ситуация, но она привела нас к тому, что рынок посерел ещё больше. Я не разделяю восторгов по поводу объявленного двукратного снижения страховых взносов. Во-первых, давайте по-честному, не было никакого двукратного снижения. Это только на бумаге: было 30% – стало 15%, потому что 15% – это только на суммы, превышающие МРОТ. А единственное, с чем связан рост занятости, – это получение льготных кредитов на зарплату: чтобы их получить, людей быстро пооформляли на работу. Я вас уверяю, когда всё закончится (пандемия коронавируса, - прим. SIA.RU), всё обратно отрулится, потому что невозможно платить такие суммы в человекоёмких отраслях. Это и фитнес, и гостиницы, и рестораны, и ручное производство.

– Кроме этого мы имеем постоянное повышение неналоговых платежей. Например, пошлина за регистрацию дополнительного соглашения в ненавидимой всеми предпринимателями организации Росреестр в прошлом году выросла в 22 раза! Дорогие друзья, можно это ведомство просто убрать?

«Это доказанный факт – если ты серый, тебя никто не трогает, чёрный – тебя никто не видит»

– Административное давление несоразмерное нарушениям, вынуждает бизнес уходить в тень. Это доказанный факт – если ты серый, тебя никто не трогает, чёрный – тебя никто не видит. Как только ты платишь налоги, к тебе приходят все, кому не лень.

– Самое главное, что суммы штрафов несоразмерны с прибылью бизнеса. Они превышают прибыль за месяц, два. Когда к тебе приходит человек без маски, а тебя за это на 300 тыс оштрафовали, это несоразмерность. Кто придумывает эти 300 тысяч? Я расскажу. Если у человека годовой доход 190 млн руб., ему реально кажется, что 300 тыс. это вообще не вопрос, он собаке корм покупает на эти деньги.

– Давайте сделаем так, что эти ведомства будут получать деньги за две вещи: за бесплатное обучение предпринимателей, которое они с благодарностью воспримут, потому что уже не знают, как выполнить 600 пунктов, которые с них требуют. Это даже прочитать невозможно. А второе за что нужно их премировать ведомства – это отсутствие нарушений на территории. Если у нас никто не сгорел, значит, у нас отлично работает система. А если система работает на то, чтобы денег собрать, то это другой вопрос.

«Не надо нас осчастливливать. Остановитесь»

– Слава богу, услышали наконец-то, что критерии отнесения к МСП у IT-компании и у гостиницы или ресторана – разные. Потому что гостиница, где 100-200 человек работают, это небольшая гостиница, и у неё может быть такой же оборот, как в IT-компании, в которой работают пять человек. Отрасли разные и тут точно нужен был отраслевой подход. Такой же подход нужен и налоговой системе. В каждой отрасли давайте сделаем налоговый режим, в котором человек может работать эффективно. Он прибыль должен зарабатывать, чтобы инвестировать её, чтобы страна развивалась – раз он в этой стране работает и не уехал из неё, несмотря на то, что думает об этом каждую пятницу.

– У нас есть тотальный кризис доверия власти и бизнеса. Из этого исходят очень многие проблемы. Вы с нами разговариваете, как с убогими, плюёте на нас, а мы вас ненавидим. И это плохо для всех – для бизнеса, и для власти, и для страны. Нужны неизменность правового регулирования, стабильность правил игры – хотя бы на 10 лет. И ничего не надо менять – ни в лучшую, ни в худшую стороны. Не надо нас осчастливливать. Остановитесь. Мы не успеваем читать то, что вы пишете.

«Всё, что придумано государством, должно быть за счёт государства»

В своём выступлении Анастасия озвучила также предложения для власти, которые, по её мнению, помогут снять проблемы, мешающие людям заниматься своим делом.

– Самое важное – запретить банкам вмешиваться в дела бизнеса. Банки – это отдельный бизнес, они не могут блокировать тебе счета, они не могут списывать с тебя средства, когда им что-то не понравилось.

– Убрать допросы из функционала налоговой.

– Очень важный пункт – верификация всех принимаемых законов с бизнесом. Не с «Опорой России», а с бизнесом, потому что большие деловые объединения тоже потихоньку превращаются в чиновников. Важно, чтобы было верифицировано на уровне отраслевых сообществ, то есть людей, которые сталкиваются с проблемами каждый день. Если отрасль сказала: «Окей, это будет работать», значит, это будет работать. Если нет – надо доделывать, а не принимать закон, а потом говорить: «Ой, ну не учли».

– Всё, что придумано государством, – маркировки и т.д. – должно быть за счёт государства.

– Имидж предпринимателя должен быть не про жуликов, жадин и нахлобучить, а про то, что это – уважаемая во всём мире профессия. И я хочу, чтобы она была и у нас уважаемая. Я не хочу, чтобы предприниматель сидел в СИЗО. Даже если он виноват, он может находиться под домашним арестом.

Основательница столичной сети семейных кафе и кондитерских «Андерсон» Анастасия Татулова стала широко известна в прошлом году – после публикации в Форбс и выступления на встрече бизнес-сообщества с Владимиром Путиным по проблемам поддержки предпринимателей во время пандемии COVID-19. В этом же году она стала общественным омбудсменом в сфере малого и среднего бизнеса. Соответствующий приказ подписал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.