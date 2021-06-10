РУСАЛ разделит активы

Гендиректор компании Евгений Никитин рассказал в интервью ТАСС о том, как компания планирует разделять свои активы.

– Мы объявили большую программу экологической перестройки заводов в России. И, соответственно, необходимо структурировать активы таким образом, чтобы по каждой группе была разработана своя стратегия, и чтобы заводы более эффективно эти стратегии внедряли, – говорит Евгений Никитин.

Программы масштабные, они занимают до 10 лет, поэтому одной группе активов надо сконцентрироваться на одних аспектах, а второй группе – на других. Чтобы не потерять тот стратегический вектор, который необходим, руководство приняло решение о разделении и структурировании активов таким образом, чтобы одна компания занималась разработкой новых видов сплавов и становиться еще более технологичной.

Такая стратегия поможет занять большую долю рынка. Вторая компания сконцентрируется именно на перестройке и модернизации своих мощностей. Задача – заменить старые технологии. Со временем эта компания должна преобразиться в абсолютно новый технологический актив.

Одна компания, которая будет сформирована на базе «Русала», получит название Al+. Название второй компании пока разрабатывают.

– Планируем завершить разделение в первом полугодии 2022 года, потому что очень много консультаций на сегодняшний день происходит, со всеми надо договориться, снять все вопросы, которые существуют у банков, акционеров. Что касается листинга, Al+ остается на Гонконгской бирже. А по второй компании будем смотреть после разделения, когда будет удобно выйти на биржу, – заключает гендиректор.