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РУСАЛ разделит активы

Гендиректор компании Евгений Никитин рассказал в интервью ТАСС о том, как компания планирует разделять свои активы.

 Мы объявили большую программу экологической перестройки заводов в России. И, соответственно, необходимо структурировать активы таким образом, чтобы по каждой группе была разработана своя стратегия, и чтобы заводы более эффективно эти стратегии внедряли, говорит Евгений Никитин.

Программы масштабные, они занимают до 10 лет, поэтому одной группе активов надо сконцентрироваться на одних аспектах, а второй группе  на других. Чтобы не потерять тот стратегический вектор, который необходим, руководство приняло решение о разделении и структурировании активов таким образом, чтобы одна компания занималась разработкой новых видов сплавов и становиться еще более технологичной.

Такая стратегия поможет занять большую долю рынка. Вторая компания сконцентрируется именно на перестройке и модернизации своих мощностей. Задача  заменить старые технологии. Со временем эта компания должна преобразиться в абсолютно новый технологический актив. 

Одна компания, которая будет сформирована на базе «Русала», получит название Al+. Название второй компании пока разрабатывают.

Планируем завершить разделение в первом полугодии 2022 года, потому что очень много консультаций на сегодняшний день происходит, со всеми надо договориться, снять все вопросы, которые существуют у банков, акционеров. Что касается листинга, Al+ остается на Гонконгской бирже. А по второй компании будем смотреть после разделения, когда будет удобно выйти на биржу, заключает гендиректор.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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