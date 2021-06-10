Новости

Первый заем самозанятому выдан в Иркутской области

Это житель Иркутска, который уже 10 лет занимается строительно-отделочными работами, а в 2020 году зарегистрировался самозанятым, сообщают в администрации области.

Как сообщили в министерстве экономического развития Иркутской области, с 1 июля 2020 года в Приангарье действует специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». На сегодняшний день в регионе зарегистрировано более 21 тыс. самозанятых.  

Фонд микрокредитования Иркутской области поддерживает самозанятых и выдает займы от 50 тысяч до 500 тысяч рублей на 3 года по ключевой ставке Банка России, которая с 26 апреля составляет 5%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

«Патроны Парк» – коттеджный поселок на 19 км Байкальского тракта
«Хочу, чтобы мои дети росли не в городе». Истории первых жителей «Патроны Парк»
Мастер отделки. От дизайн-проекта – к реальности
Каждый дом индивидуален. 4 шага к уникальному дому в «Патроны Парк» (видео)
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании