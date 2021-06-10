Первый заем самозанятому выдан в Иркутской области

Это житель Иркутска, который уже 10 лет занимается строительно-отделочными работами, а в 2020 году зарегистрировался самозанятым, сообщают в администрации области.

Как сообщили в министерстве экономического развития Иркутской области, с 1 июля 2020 года в Приангарье действует специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». На сегодняшний день в регионе зарегистрировано более 21 тыс. самозанятых.

Фонд микрокредитования Иркутской области поддерживает самозанятых и выдает займы от 50 тысяч до 500 тысяч рублей на 3 года по ключевой ставке Банка России, которая с 26 апреля составляет 5%.