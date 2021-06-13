Акция «Бессмертный полк» в 2021 году не состоится в России из-за коронавируса

Шествие в рамках акции «Бессмертный полк», запланированное на 24 июня в 2021 году, не состоится в традиционном очном формате в России из-за коронавируса, пишет ТАСС.

«Ограничения по-прежнему присутствуют, к сожалению. Мы сейчас наблюдаем, что и пик заболеваемости немного растет. Поэтому, конечно, мы не сможем выполнить требования Роспотребнадзора во время шествия. Поэтому в этом году тоже мы не будем проводить [акцию очно]», – цитирует издание слова сопредседателя Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елену Цунаеву.

По словам Цунаевой, акцию в стране не смогут провести раньше 2022 года. Напомним, в 2020-м мероприятие в очном формате было также отменено из-за коронавируса.