Банк «Открытие»: ЕЦБ сохраняет мягкую политику, несмотря на рост оптимизма

Алексей Тихонов, управляющий директор аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие».

По итогам июньского заседания ЕЦБ сохранил ультрамягкую денежную политику, а также настойчиво заявил о преждевременности рассмотрения каких-либо шагов по сворачиванию действующих мер поддержки. Это произошло несмотря на рост оптимизма регулятора относительно темпов восстановления экономики Еврозоны.

В рамках ежеквартального пересмотра прогнозов ЕЦБ лишь незначительно повысил прогноз по базовой инфляции. Она выступает целевым показателем монетарной политики и не учитывает цены на топливо, продовольствие и изменения в косвенных налогах. Так прогноз в 2021 — 2023 г.г. был повышен на 0,1 п.п. до 0,9%, 1,2% и 1,4% г/г соответственно, что по-прежнему существенно ниже целевого уровня регулятора в 2%. Прогноз темпов роста потребительской инфляции по индексу CPI также остается ниже 2%: прогноз на 2021 г. был повышен на 0,4 п.п. до 1,9% г/г, а на 2022 г. — на 0,3 п.п. до 1,5% г/г. Прогноз на 2023 г. в 1,4% г/г остался тем же. Изменение прогноза инфляции в основном связано с отражением факторов, способствующих временному ускорению инфляции, включая цены на топливо, а также эффекта базы. При этом ЕЦБ заметно улучшил прогноз по темпам роста ВВП Еврозоны в 2021 — 2022 г.г. на 0,6 п.п. до 4,6% и 4,7% г/г соответственно, также сохранив прогноз на 2023 г. на уровне в 2,1% г/г.

Основной причиной сохранения повышенных объемов покупок активов являются опасения преждевременного ужесточения кредитно-денежных условий из-за роста рыночных доходностей на финансовых рынках. Ранее доходность 10-ти летних государственных облигаций Германии, выступающих в качестве безрискового уровня ставок в Еврозоне, выросла к середине мая на 0,2 п.п. до −0,1%. Это максимальный уровень за два года, однако с тех пор доходность опустилась до −0,25%. Коррекция доходностей в зоне евро на фоне стабилизации доходностей на рынке казначейских облигаций США позволяет предположить, что в сохранении повышенного объема покупок активов со стороны ЕЦБ, помимо желания обеспечения стабильно мягких денежных условий, есть и попытка повлиять на валютный рынок с целью несколько ослабить курс единой европейской валюты.

Дополнительным фактором неопределенности в отношении перспектив роста экономики остается не до конца понятная эффективность используемых в странах Европы вакцин против новых штаммов Covid-19. Несмотря на неуклонное снижение заболеваемости в США, Канаде и Израиле, которые активно используют вакцины производства Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, в Великобритании, которая также применяет их, с конца мая вновь наблюдается неуклонный рост численности заболевших.

Учитывая прогнозы ЕЦБ по инфляции, а также не до конца понятную ситуацию с эффективностью используемых вакцин, монетарная политика ЕЦБ вряд ли претерпит серьезные изменения до конца 2021 г.