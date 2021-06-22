Наибольшее за 4 месяца количество человек скончались от COVID-19 за последние сутки в Приангарье

Региональный оперштаб опубликовал данные, согласно которым за последние сутки от коронавируса скончалось наибольшее число людей за 4 месяца в Иркутской области – 11 человек.

Аналогичное количество смертей за день фиксировалось 31 января. После этого более 11 людей за день непосредственно от ковида не умирали.

Заболели за последние сутки 153 человека, выздоровели – 52. В больницы попали 167 людей, всего сейчас госпитализировано 3,4 тысячи людей.

С начала пандемии по официальной статистике кронавирусом в регионе заболели 72,6 тысячи людей.