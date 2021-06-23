Опубликован рейтинг технических вузов России 2021

Список лучших вузов по уровню зарплат выпускников 2015-2020 гг. Superjob представляет рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2015-2020 годах. Неизменный лидер рейтинга – Московский физико-технический институт. Средние зарплаты выпускников МФТИ за год выросли на 50 000 рублей (+28%) и составляют 230 000 рублей в месяц.

Второе место сохранили Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана и Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). В этом году на второй позиции еще один вуз – Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (4 место в прошлом году). Выпускники МГТУ им. Баумана, ИТМО и МИФИ уже в первые 5 лет после получения дипломов зарабатывают в среднем 190 000 рублей.

На третьем месте – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова со средними зарплатами выпускников 180 000 руб. в месяц. На одну позицию удалось улучшить свой рейтинг Национальному исследовательскому университету «Высшая школа экономики» (4 место, 170 000 рублей). Сразу на три строки за год, с 7 на 4 место, поднялся Санкт-Петербургский государственный университет. Новосибирский национальный исследовательский государственный университет в этом году вошел в первую пятерку вузов с наиболее высокой зарплатой выпускников (160 000 рублей).

В топ-10 рейтинга вошли вузы, выпускники которых стали Нобелевскими лауреатами, а студенты являются победителями крупнейших международных студенческих олимпиад.