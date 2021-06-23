В Иркутске запустили эстафету спортивной благотворительности в Год Массового Спорта

Цель челленджа #сказалсделалиркутск – внести свой вклад в спортивную жизнь города. Первым в акции принял участие исполнительный директор Иркутского регионального отделения «Опора России», координатор ИРОО «Совет отцов» Алексей Боровик. Он отреставрировал баскетбольные кольца на стадионе школы №27 г. Иркутска, сообщают в пресс-службе проекта.

– Я живу рядом, часто гуляю там с детьми, мой сын ходит в эту школу, – рассказал Алексей. – Заметил, что на одной стороне баскетбольной площадки нет кольца, и детям приходится играть только на половине поля. Полгода назад я нашел подходящее кольцо, но не хватало времени для монтажа. После того, как мы в «Опоре России» узнали о проекте «Год массового спорта» и об эстафете спортивной благотворительности, решили, что пора привести в порядок ту баскетбольную площадку. Сначала я собрался установить одно кольцо, но во время работ увидел, что и второе в плачевном состоянии. Я его отшлифовал, покрасил, приварил сетку. Площадка во время реконструкции стояла без колец и ребята соскучились по баскетболу: когда установили кольца, там сразу собралось 15-20 человек. Мы с молодежью обсудили вопрос бережного отношения к спортивной инфраструктуре, надеемся, что кольца прослужат долго.

Алексей Боровик передал эстафету спортивной благотворительности другим иркутянам. Принять участие в челлендже можно следующим образом: восстановить спортивный объект во дворе, провести любительский турнир в своем районе, подарить спортивный инвентарь школе, адресно помочь спортсменам с экипировкой или выездом на соревнования. Рассказ о своем поступке следует разместить в соцсетях с хэштегами #сказалсделалиркутск и #годспортаиркутск. Также в посте нужно передать эстафету друзьям – отметить других иркутян, кому предлагается также внести свой вклад в спортивную жизнь города.

За дополнительной информацией обращайтесь на сайт или к куратору проекта Александру Откидачу.