Двадцать тонн зараженных помидоров выявили на одной из оптовых баз Иркутска

Томаты из Узбекистана были заражены вирусом мозаики пепино, сообщили Интерфакс в пресс-службе управления ведомства по региону и республике Бурятия.

Чтобы не допустить их распространения, в отношении зараженной продукции будут приниматься меры в соответствие с решением совета Евразийского экономического союза о едином перечне карантинных объектов после вступления его в силу с 1 июля.

Вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus) считается одним из наиболее опасных заболеваний томатов во всем мире. Основными растениями-хозяевами для возбудителя считаются томаты, баклажаны, картофель и пепино (дынная груша или сладкий огурец). Сложность борьбы с заболеванием связана с высокой степенью вирулентности и генетической разнородностью вируса.