Место погибшего Юрия Коренева в мэрии Иркутска займет директор «Комсомольской правды»

Главу издательского дома «Комсомольская правда» в Иркутске Станислава Гольдфарба назначили председателем Общественной палаты города, сообщает мэрия. Ранее эту должность с 2017 года занимал бизнесмен, ресторатор Юрий Коренев, который трагически погиб 23 мая 2021 года.

Решение было принято на пленарном совещании палаты, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи, в нем приняли участие 22 человека. За кандидатуру Гольдфарба участники проголосовали единогласно.

Напомним, глава издательского дома последний месяц исполнял обязанности председателя. Также он является доктором исторических наук, профессором ИГУ, журналистом, писателем.