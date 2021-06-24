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Завтра может быть дороже: Примсоцбанк предлагает обновлённый кредит "Акционный"

Примсоцбанк предлагает обновлённый кредит "Акционный". Теперь оформить его на сумму от 30 тысяч до 5 миллионов рублей можно по ставке 8,9% годовых.

- Ключевая ставка пошла в рост, это повлечёт за собой рост ставок по кредитам. Именно поэтому мы советуем всем не откладывать свои мечты, планы и крупные покупки на потом, ведь уже завтра они могут обойтись вам в разы дороже, - отметила Оксана Беспалова, начальник управления розничного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Программа кредитования имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• До 300 тысяч рублей возможно оформление кредита без справок о доходах и поручительства.
• До 500 тысяч рублей решение банк принимает в течение 50 минут.
• Фиксированная ставка 8,9% годовых при оформлении страхования жизни.

Получить подробную информацию о потребительских кредитах Примсоцбанка и подать заявку на кредит можно на сайте банка или по телефону Единой справочной службы: 8(800)350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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