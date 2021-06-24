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Два муниципальных кинозала стоимостью по 5 млн рублей откроют в Иркутской области

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что в Тырети и Баяндае откроют муниципальные кинозалы, на объекты потратят по 5 млн рублей.

На эти средства будут приобретены экраны и современное оборудование для организации качественного цифрового показа. Кинозалы будут расположены в Тыретском центре досуга «Кристалл» и в Баяндаевском межпоселенческом культурно–спортивном комплексе.

Учреждения стали победителями конкурса Федерального Фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Иркутская область и Фонд кино сотрудничают с 2015 года. За это время на территории региона открыто 20 кинозалов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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