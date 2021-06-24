Более 300 коек для лечения пациентов с COVID-19 открыли в медучреждениях Иркутской области за сутки

Сейчас в регионе функционирует порядка 4,5 тысяч коек для лечения коронавирусной инфекции, сообщают в администрации области.

По распоряжению министерства здравоохранения Иркутской области дополнительные койки развернули в Иркутской городской больнице №1, Братской городской больнице №3, Качугской районной больнице, Ангарской больнице скорой медицинской помощи.

– Мы оперативно наращиваем коечный фонд по различным учреждениям. В частности, с завтрашнего дня вынуждены почти полностью перевести под ковидный госпиталь первую иркутскую больницу. Всего там будет развернуто 300 коек, – сказал министр.