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Более 300 коек для лечения пациентов с COVID-19 открыли в медучреждениях Иркутской области за сутки

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Сейчас в регионе функционирует порядка 4,5 тысяч коек для лечения коронавирусной инфекции, сообщают в администрации области.

По распоряжению министерства здравоохранения Иркутской области дополнительные койки развернули в Иркутской городской больнице №1, Братской городской больнице №3, Качугской районной больнице, Ангарской больнице скорой медицинской помощи.  

 Мы оперативно наращиваем коечный фонд по различным учреждениям. В частности, с завтрашнего дня вынуждены почти полностью перевести под ковидный госпиталь первую иркутскую больницу. Всего там будет развернуто 300 коек, – сказал министр.  

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Более 300 коек для лечения пациентов с COVID-19 открыли в медучреждениях Иркутской области за сутки
Работодателей Москвы обязали отстранять отказавшихся от вакцинации сотрудников
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