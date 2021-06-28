Программу льготной ипотеки продлили до 1 июля 2022 года

На нее могут претендовать семьи хотя бы с одним ребенком, рожденным после 2017 года, сообщают в правительстве

«Обеспечить продление до 1 июля 2022 г. срока действия льготной ипотечной программы, установив, что процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым гражданам Российской Федерации на покупку жилья на первичном рынке, должна составлять не более 7 процентов годовых на весь срок кредита, а максимальный размер кредита не должен превышать 3 млн рублей», поручил президент.

Также правительство рассмотрит расширение ипотечной программы на семьи в которых дети появились в начале 2018 года.

Напомним, программа льготной ипотеки на новостройки по ставке 6,5% годовых заработала в апреле 2020 года, в разгар коронавирусных ограничений. Программа должна была завершиться 1 ноября, но позже ее продлили до 1 июля 2021 года.