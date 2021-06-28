Ольхон, Байкал, 130-й квартал, КБЖД вошли в топ-1000 туристических брендов России

Подведены итоги конкурса «Топ-1000 локальных культурных и туристических брендов России». От Иркутской области в него вошли 7 достопримечательностей и исторических личностей, которые являются точками притяжения туристов, добровольцев и инвесторов.

1. Купеческие кварталы в центре Иркутска и мост через Ангару (категория «Поселения»);

2. Кругобайкальская железная дорога (категория «Культурные сооружения и комплексы»);

3. Иркутская слобода (130-й квартал) (категория «Культурные сооружения и комплексы»);

4. Озеро Байкал (категория «Природные объекты и явления»);

5. Остров Ольхон и скала Шаманка (категория «Природные объекты и явления»).

6. Княгиня Екатерина Трубецкая (категория «Персоны»);

7. Александр Колчак (категория «Персоны»).

Конкурс был объявлен на Общественной интерактивной платформе Живоенаследие.рф. На конкурс поступило 1 478 заявок из всех регионов России. В число победителей вошли 336 брендов из 77 регионов России: это культурные и символические природные объекты, образы, традиции и промыслы, события и даты, великие имена, гастробренды, креативные кластеры, известные преимущественно на локальном уровне, но обладающие потенциалом для того, чтобы стать точками притяжения туристов, добровольцев и инвесторов в национальном и глобальном масштабе.