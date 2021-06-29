Игорь Кобзев представил ключевые территории для развития туризма в Иркутской области

Иркутской области для развития туристической сферы необходима финансовая поддержка федерального центра. Такое мнение озвучил глава региона Игорь Кобзев, представляя ключевые территории и проекты развития туризма в регионе на заседании Правительственной комиссии по развитию туризма в РФ 29 июня под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Как отметил Игорь Кобзев, Иркутская область обладает мощным туристическим потенциалом, в основе которого несколько важных преимуществ: это близость к озеру Байкал – объекту наследия ЮНЕСКО, богатое культурное, историческое и этническое разнообразие, доступность различных видов активного отдыха и развитое транспортное сообщение.Глава региона подчеркнул, одной из ключевых территорий для развития туризма признан Иркутск. Определены несколько проектов: благоустройство центральной части города «Исторические кварталы», которое станет продолжением известного проекта «Иркутская слобода», благоустройство набережной, рассматривается предложение строительства пешеходного моста через Ангару. Реализовать инициативы планируется в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры».

Также в центре внимания территория Южного Прибайкалья, включающая Кругобайкальскую железную дорогу, Байкальск, Листвянку, Байкальский тракт и Большое Голоустное. В разработке единого комплексного мастер-плана развития территории туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» и всего юга Байкала необходима поддержка Государственной корпорации «Туризм.РФ».

Международный центр экотуризма планируется создать на территории острова Ольхон и Малого Моря.

Большим туристическим потенциалом обладают также города и посёлки на территории вне Байкала. Сейчас прорабатывается концепция развития туризма на трёх территориях, привлекательных сибирской природой и самобытной культурой: в Усольском, Черемховском и Заларинском районах.

В середине июля глава корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов с рабочим визитом приедет в Иркутскую область, чтобы оценить потенциал территорий и ознакомиться с инвестиционными проектами в Иркутске, Байкальске, Листвянке, Большом Голоустном.